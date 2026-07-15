Само 72 часа: Mr.Bricolage намалява всички стоки с -20%

Има промоции, които не бива да се изпускат – и тази е една от тях. Само от 17 до 19 юли Mr.Bricolage предлага -20% на всички продукти във всички свои магазини и в онлайн магазина.

Независимо дали планирате ремонт, освежаване на дома, покупка на инструменти, мебели за градината, басейн, осветление, декорация или климатизация – сега е моментът. Отстъпката важи за целия асортимент, при покупка над 1 евро (1,96 лв.), и не се комбинира с други промоции.

Пазарувайте до 19 юли в най-близкия магазин Mr.Bricolage или онлайн на

mr-bricolage.bg и се възползвайте от една от най-големите отстъпки за годината.

* публикация