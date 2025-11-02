Само двама бяха участниците в протеста срещу войната по пътищата във Варна

Снимка: Булфото

Сдружението „Ангели на пътя“ организира днес национални протести в памет на Мартин Димитров от село Антон, загинал при нелегална гонка. Демонстрации се проведоха пред съдебните палати в София, Варна и други градове, както и в самото село Антон.

Във Варна пред Съдебната палата се събраха само двама души, сред които беше Нели Петрова – майката на малката Лора, загинала на пешеходна пътека преди 14 години.

„Хората от отговорните институции трябва да се поставят на наше място“, сподели Петрова в интервю за Радио Варна.

На протеста присъства и адвокат Мария Димитрова, която редовно организира прояви срещу войната по пътищата и настоява за забрана на движението на автомобили в Морската градина.

„Новак е построил от гробищата парк, а ние от нашия парк направихме гробище“, заяви тя.

