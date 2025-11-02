Само един месец след старта си се провали авиолинията София - Букурещ заради липса на пътници

Кадър "AnimaWings"

"AnimaWings" спря полетите между двете столици на 29 октомври

Румънската нискотарифна авиокомпания "AnimaWings" спря полетите си между Букурещ и София на 29 октомври 2025 г. Това съобщи Георги Караиванов от "TAL Aviation", който представляваше превозвача в България, цитиран от TravelNews.

Линията издържа само един месец, след като стартира на 1 октомври 2025 г. Полетите се изпълняваха пет пъти седмично, като нямаше единствено в събота и неделя.

Основната причина за спирането на маршрута е липсата на пътници. Според туроператори, линията се е използвала предимно от бизнеса заради достъпните цени – около 75 евро в посока с включен ръчен багаж.

Българските и румънските туристи обаче предпочитат да пътуват със собствените си автомобили между двете страни. За четиричленно семейство пътуването със самолет излиза драстично по-скъпо, а разстоянията не са големи.

В момента между двата града остава да оперира единствено румънският национален превозвач – "TAROM", но при него билетите са на по-високи цени.

Стартирала на румънския пазар през 2020 г., "AnimaWings" е част от "Memento Group", заедно с "Christian Tour". Днес тя е 100% румънска компания. Авиокомпанията оперира още до дестинации в Кипър, Гърция, Франция, Чехия, Испания, Израел и Дубай.

