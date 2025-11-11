Само малка част от българите използват от над 75 електронни услуги на НОИ

Петел.бг

В момента Националният осигурителен институт (НОИ) има разработени и въведени над 75 вида електронни услуги, от които, по наши наблюдения, малка част се ползват активно от гражданите. Това каза пред БТА директорът на Териториалното поделение на НОИ в Плевен Галина Станимирова.

Тя посочи като негатив за клиентите неизползването на електронните услуги, защото по думите ѝ всичко е направено много добре, на високо ниво и при желание от страна на хората, те могат да си спестят много време и нерви, за да получат съответната услуга.

"Всички обаче предпочитат да дойдат на място, да си губят времето, да чакат на опашки. Разбирам, че по-голяма част от нашите клиенти са възрастни хора, за които е трудно да навлизат в такива начини за комуникация, но е неоправдано млад човек, за да си получи обезщетението, да си подаде документите, да не го направи онлайн. Малко са хората, които използват този начин на комуникация. Телефоните ни почти прегряват в рамките на работното време, въпреки, че не можем да даваме лична информация по този начин", допълни Станимирова.

Никога не е било лесно да се работи в НОИ, добави тя, но винаги е било с усещането за удовлетвореност и желание, когато си намерил своето място.

"Имали сме много трудни моменти – когато бяхме в старата сграда преди повече от 15 години, след това преместването ни и настаняването ни в сегашната сграда. Не ни беше лесно, когато се въведе здравното осигуряване, защото ние бяхме първата институция, която администрира изплащането на здравните вноски. Плащали сме пенсиите на гише и се извиваха големи опашки в старата сграда, което беше много трудоемко като процес, организиране, защото, освен че трябваше да отпуснем пенсии, да направим преценка, колеги трябваше да стоят на касите и да изплащат сумите на ръка. Ние бяхме може би първото териториално поделение, което откри през 2003 г. първата си приемна за пенсии", отбеляза Станимирова. Сред трудните моменти тя припомни и 2006 г., когато част от числения състав на поделението в Плевен – 33 служители, преминават към Националната агенция за приходите, поради реформа.

В момента служителите в ТП на НОИ в Плевен са 115, обособени в три направления – "Пенсии", "Краткосрочни плащания" и "Административен". "По-голяма част от колегите са дългогодишни служители. Към настоящия момент нямаме незаети бройки", подчерта Станимирова.

В Деня на свети великомъченик Мина, който се чества днес от Православната църква, се отбелязва и професионалният празник на работещите в НОИ. По този повод в териториалното поделение в Плевен е подредена изложба с предмети от миналото под наслов "Да се върнем години назад". За празника Станимирова пожела на служителите в плевенското поделение на НОИ здраве, устрем и мотивация.

