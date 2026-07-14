Само на 21 години почина Вики Иванова от "Различните деца на България"

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Почина Виктория Иванова, едно от лицата на проекта "Различните деца на България". Това съобщи фотографката Анна Йончева, основател на платформата.

Виктория е издъхнала само на 21 години. Причината за смъртта не е ясна, но се предполага, че става дума за усложнение на болестта, с която тя е родена. Вики страдаше от тежко гръбначно изкривяване и бе прикована на инвалидна количка, предаде Блиц.

През 2019 г. тя бе едно от децата, които вдъхновиха Анна Йончева да създаде проекта "Различните деца на България". Самата Анна е майка на две деца, която пожела да разчупи стигмите в обществото и най-вече страховете на останалите деца да комуникират и да си играят с деца с увреждания.

Лица на нейните фотографии са били детски мъници с различен вид заболявания. Йончева е инициатор на редица благотворителни кампании и автор на дузина портрети на младежи с различни синдроми.

Вики страдаше от генетично заболяване на гръбначния стълб.

Редактор "Екип на Петел",

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