Само на 21 години почина Вики Иванова от "Различните деца на България"
Кадър Фб
Почина Виктория Иванова, едно от лицата на проекта "Различните деца на България". Това съобщи фотографката Анна Йончева, основател на платформата.
Виктория е издъхнала само на 21 години. Причината за смъртта не е ясна, но се предполага, че става дума за усложнение на болестта, с която тя е родена. Вики страдаше от тежко гръбначно изкривяване и бе прикована на инвалидна количка, предаде Блиц.
През 2019 г. тя бе едно от децата, които вдъхновиха Анна Йончева да създаде проекта "Различните деца на България". Самата Анна е майка на две деца, която пожела да разчупи стигмите в обществото и най-вече страховете на останалите деца да комуникират и да си играят с деца с увреждания.
Лица на нейните фотографии са били детски мъници с различен вид заболявания. Йончева е инициатор на редица благотворителни кампании и автор на дузина портрети на младежи с различни синдроми.
Вики страдаше от генетично заболяване на гръбначния стълб.
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