Само на 29 години, внезапно почина Даниел Народицки
20.10.2025 / 23:10 0
снимка: Пиксабей
Американският гросмайстор Даниел Народицки е починал внезапно - само на 29 години, предаде Ройтерс.
Светът на шахмата е в шок.
Снимка: X.com/@CLTChesscenter
Скръбната вест съобщи семейството на Народицки в изявление, публикувано от клуба му - The Charlotte Chess Center, видя БТВ.
Очаквайте подробности.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!