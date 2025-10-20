реклама

Само на 29 години, внезапно почина Даниел Народицки

20.10.2025 / 23:10 0

снимка: Пиксабей

Американският гросмайстор Даниел Народицки е починал внезапно - само на 29 години, предаде Ройтерс.

Светът на шахмата е в шок.

Снимка: X.com/@CLTChesscenter

 

Скръбната вест съобщи семейството на Народицки в изявление, публикувано от клуба му - The Charlotte Chess Center, видя БТВ. 

Очаквайте подробности.

 

