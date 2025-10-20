Само на 29 години, внезапно почина Даниел Народицки

снимка: Пиксабей

Американският гросмайстор Даниел Народицки е починал внезапно - само на 29 години, предаде Ройтерс.

Светът на шахмата е в шок.

Снимка: X.com/@CLTChesscenter

Скръбната вест съобщи семейството на Народицки в изявление, публикувано от клуба му - The Charlotte Chess Center, видя БТВ.

Очаквайте подробности.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!