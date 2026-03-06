Само на 43 години почина известният композитор Валди Събев - оставя 5 деца сирачета

Кадър БТВ

Българският композитор Валди Събев е починал на 43-годишна възраст. Тъжната новина беше съобщена от неговата съпруга чрез емоционален пост в социалните мрежи.

„С огромна скръб и разбито сърце се сбогувам с моята сродна душа – най-прекрасния мъж на света, с най-доброто и чисто сърце. Зайче мило, знам, че си на по-добро място – заедно с Вили, най-нежната майка и свекърва. Нека пътят на душата ти бъде светъл и лек. Вярвам, че някога отново ще се срещнем. Обичам те завинаги… и след това. До безкрая на вечността“, пише тя.

Поклонението и опелото ще се състоят на 6 март от 12:00 часа в Храм „Покров Богородичен“, разположен зад Хотел Родина.

