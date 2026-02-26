Само на 44 години е ватманът герой, който почина, но спаси пътниците

Булфото

Ватманът на трамвай, починал по време на работа, докато трамваят се движел, е бил само на 44 години, научи Lupa.bg.

Инцидентът е станал край подлеза на Румънското посолство, както вече ви информирахме.

Преди да издъхне, човекът е дръпнал спирачката на трамвая, няма пострадали пътници.

Въпреки тежките условия на труд, в случая не става въпрос за човек в пенсионна възраст с риск от сърдечно-съдови заболявания, което прави трагедията още по-нелепа.

Както е известно, само ден по-рано шофьор на ученически автобус в "Драгалевци" получи инфаркт в движение, но също спря и спаси децата. Той пък беше на също скромните 50 години.

