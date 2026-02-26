реклама

Само на 44 години е ватманът герой, който почина, но спаси пътниците

26.02.2026 / 21:04 3

Булфото

Ватманът на трамвай, починал по време на работа, докато трамваят се движел, е бил само на 44 години, научи Lupa.bg.

Инцидентът е станал край подлеза на Румънското посолство, както вече ви информирахме.

Преди да издъхне, човекът е дръпнал спирачката на трамвая, няма пострадали пътници.

Въпреки тежките условия на труд, в случая не става въпрос за човек в пенсионна възраст с риск от сърдечно-съдови заболявания, което прави трагедията още по-нелепа.

Както е известно, само ден по-рано шофьор на ученически автобус в "Драгалевци" получи инфаркт в движение, но също спря и спаси децата. Той пък беше на също скромните 50 години.

robotron2000 (преди 6 минути)
Рейтинг: 56402 | Одобрение: 1697
Да системата за бдителност на машиниста я имат и локомотивите, КЖК добре я обесни. но на по новите локомотиви просто намираш в таблото предвазител с натпис SIFA Sicherheitsfahrschaltung (една красива немска дума) и я изкючваш нацяло. И като я изкючиш се записва в регистриращото устройство! че си я изкючил и после ще има бла бла бла, ако го проверят. А тролеите или натискаш надолу ръчката на контролерът на мощноста, или има педал долу! които изискват постоянно държане. друг е въпросът колко от тези системи са (замостени) Усмивка 
kjk (преди 31 минути)
Рейтинг: 186182 | Одобрение: 19522
Локомотивите имат устройство за бдителност или тотман с други думи!!!;):errm:Усмивка светва ти светлина през определено време (около30 сек) и натискаш бутон или педал, ако пропуснеш, издава свуков сигнал и ако не натиснеш до 5 сек,чак тогава ти задейства спирачката автоматично!!!;):errm:Ухилен Ако се повреди го изолираш,като късаш пломба след разрешение от диспечера!!!;):errm:Ухилен На някои модели почва да работи след 10 км/ч!!!;):errm:Намусен
robotron2000 (преди 49 минути)
Рейтинг: 56402 | Одобрение: 1697
започнах да погребвам с 10 години по млади хора от мен! туй не е добре, не знам какво ми е но не отивам на добре. Иначе релсовите ме пе се та трябва да държиш един педал натиснат за да вървят, ако го пуснеш спира автоматично! 

