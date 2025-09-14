Само на 46 години почина един от най-великите боксьори

Кадър SamboD, Уикипедия

Британската боксова икона Рики Хатън почина на 46-годишна възраст. Той беше намерен в дома си в Хайд, Голям Манчестър, където има полицейски кордон, предаде Мирър.

Полицията на Голям Манчестър потвърди, че на адреса на Хатън е открито тяло и че смъртта не се третира като подозрителна.

Говорител на GMP заяви: „Можем да потвърдим, че открихме тяло на адрес на Bowlacre Road в Gee Cross в 6:45 ч. сутринта днес, неделя, 14 септември. Смъртта не се третира като подозрителна.“

Хатън трябваше да се завърне на ринга през декември, 13 години след последния си професионален мач. Очакваше се той да се изправи срещу първия професионален боксьор на Дубай в емирството Ейса Ал Дах.

Той не се беше бил професионално, откакто се изправи срещу Вячслав Сенченко в Манчестър през 2012 г., три години и половина след като окачи ръкавиците си на църковния стълб след загубата от Мани Пакиао в Лас Вегас.

Той беше спрян в деветия рунд от Сенченко и след това каза: „Имах нужда от още една битка, за да видя дали все още го мога – и нямам. Тази вечер разбрах, че вече го няма.

Хатън е един от най-популярните бойци във Великобритания, станал известен с това, че е получавал огромна подкрепа от публиката в Лас Вегас за мащабни битки срещу бойци като Флойд Мейуедър , Поли Малиняджи и Пакиао.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!