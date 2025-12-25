Само на 46 години почина художник от Пловдив

Снимка Пиксабей

Културните дейци у нас потънаха в скръб.

Внезапно ни напусна талантливият пловдивски художник Любен Хранов. Тъжната вест съобщи семейството му.

46-годишният творец смело следваше пътя си в изкуството и добави към дирята на пловдивските творци своя ярък почерк в художествените търсения в абстрактния и символния изказ. Завършва Националната гимназия за сценични и екранни изкуства, а след това и "Дърворезба" в Националната художествена академия в София.

От малък помага в ателието на чичо си, известният живописец Атанас Хранов и така изгражда стабилна основа за своето творческо развитие.

Още с първата си самостоятелна изложба живопис през август 2021 г. в галерия "Мария-Луиза" задава посоката на творческите си търсения, показва връзката между пластичните решения в скулптурите и абстрактната геометрия в платната, разгръщането на пространството с композицията на множество планове.

През 2022-а негови работи бяха част от мащабната изложба в галерия "2019" "Скулптурата сега" с куратор Моника Роменска.

Последната си самостоятелна изложба "Одисея мистика" Хранов откри през лятото в галерия Arsenal of Art, уточнява Trafficnews.bg.

Поклон пред паметта му!

