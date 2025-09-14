реклама

Само на 53 години почина Веселин Караджов

14.09.2025 / 16:43 0

На 53-годишна възраст почина Веселин Караджов, пише "Фокус", позовавайки се на информация от негови близки в социалните мрежи.

Караджов беше български филмов продуцент с дългогодишен опит в международната киноиндустрия.

Кариерата му започва през 2007 г. като асистент на снимачна площадка в България, когато калифорнийската филмова компания "New Image" снима у нас.

Веселин Караджов

С времето той се утвърждава като ключова фигура в българската филмова индустрия, организирайки множество холивудски продукции, заснети в страната.

Сред проектите, в които е участвал като мениджър продукция, са холивудски блокбастъри като "300: Възходът на една империя", "Непобедимите 3", "Код: Ангелът" и др.

 

