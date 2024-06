Само на 53 години си отиде велик музикант, с който отрасна цяло поколение в България

Кадър Ютуб

Танцовият продуцент Dario G, сред чиито хитове са Sunchyme и Carnaval de Paris, почина на 53-годишна възраст. Британският музикант, чието истинско име е Пол Спенсър, бе диагностициран с рак миналата година, предаде Блиц.

"Той беше позитивен до края, но това беше една битка, която не можеше да води повече. Той оставя след себе си прекрасно музикално наследство и много щастливи спомени", написа семейството му на официалната му страница в Инстаграм.

Колеги музиканти отдадоха почит под публикацията.

"Нямаме думи. Едно от добрите момчета. Ще ни липсваш дълбоко, братко", написа танцовото дуо Phats and Small.

"Истинско вдъхновение, той донесе радост на толкова много хора и ще живее вечно чрез музиката си", спомня си Sigala.

"Почивай в мир, приятелю. Ще ни липсваш, това е сигурно", написа Sonique.

Първоначално Dario G е дует, създаден от Пол и Скот Росър, когато се запознават, учейки музика в Манчестър през 90-те години на миналия век. След като се дипломират, те създават малко студио в дома на Пол в Чешир, а по-късно канят трети член - Стивън Спенсър, да се присъедини.

През 1997 г. печелят огромен хит с летния денс химн Sunchyme, изграден върху семпъл на Life In A Northern Town на Dream Academy. Той е продаден в над 600 000 копия в Обединеното кралство и е спрян от първото място само от песента на Елтън Джон, посветена на принцеса Даяна - Candle In The Wind.

Друг хит е Carnaval De Paris. Песента се превръща в неофициален химн на Световното първенство по футбол в Париж през 1998 г., а по-късно е преиздадена за турнира през 2002 г.

Сред другите хитове са Sunmachine, Voices и Dream to Me, в който е използван припевът на Dreams на Cranberries.

В крайна сметка Скот и Стивън напускат групата, а Пол я продължава като солов проект.

През този период той записва песента We Got Music с Дейм Шърли Бейси и си сътрудничи с Clean Bandit и Jess Glynne за ремикс на Real Love, който включва елементи на Sunchyme.

Пол обяви диагнозата си рак през юни миналата година, като каза на феновете си, че "все пак ще даде най-доброто от себе си" и ги призова да "останат позитивни".

През следващите месеци той документира лечението си в социалните медии и издаде песента Savour the Miracle of Life), за да събере пари за Macmillan Cancer Support.

В последния си пост, само преди три седмици, той все още поддържаше позитивна нагласа: "Знам, че всички вие показвате огромна подкрепа, любов и сила за мен. Вече съм без инфекция, но чувствам, че вече имам енергията да победя това напълно."

Той планираше да изнесе първия си концерт за годината на 25 май, но се отказа поради влошеното си здраве.