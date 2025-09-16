Само на 59 години почина Стефан Николов

Кадър БФБ

Вицепрезидентът на Българската федерация по борба и отговорник за ресор „Свободна борба“ Стефан Николов е починал, съобщиха от организацията.



Той е и дългогодишен член на Управителния съвет на федерацията.



Стефан Николов отдаде голяма част от живота си на българската борба, оставяйки ярка следа с професионализъм, отдаденост и любов към спорта. Трудът му и моралната подкрепа, която оказваше на състезатели и колеги, ще останат завинаги в паметта на борческата общност, отбелязват от федерацията.



Погребението ще се състои в четвъртък, 18 септември, от 12:00 часа, в Гробищен парк „Архангел Михаил“ в софийските кв. Бояна.



Федерацията изказва най-искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите на Стефан Николов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!