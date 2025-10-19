Само такова паркиране пред Лидл не бяхме виждали

Кадър Фб Халил Е.

Куриозно паркиране пред Лидл във Варна.

Собственик на миниатюрен Смарт, който би могъл да се събере на половин паркомясто е заел цели 2.

Много е голяма че едвам е спрял на 2 места, шегува се гражданин.

Коментарите не закъсняха:

Е, ако беше я пуснал още малко напред, щеше да е на 4.

Може да е спряла между други две, които са си заминали.

От негова гледна точка са три места и той е спрял в средата. Да не говорим, че зад него също могат да се съберат още три такива. Хич не оптимизираме пространството

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!