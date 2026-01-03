Само в големите вериги връщат ресто в евро

Кадър Фб

Кварталните магазини проявяват изобретателност или затварят до 5 януари

Третият ден от въвеждането на еврото в Русе очерта ясна разделителна линия между големия капитал и дребния бизнес. Докато международните вериги успяват да обслужват клиентите по правилата – връщайки ресто в евро, малките търговски обекти в кварталите са изправени пред колапс на ликвидността, показа репортерска проверка на място.

Ситуацията в крайдунавския град разкрива скритата цена на прехода: магазините де факто са принудени да работят като безплатни обменни бюра, поемайки удара от масовото желание на русенци да се освободят от наличните си левове, пише Дунав мост

"Платих в хранителен магазин и в обект на международна верига. Навсякъде дадох левове, но само големите ми върнаха евро. Малките връщат в лева", сподели пред БТА русенецът Александър Димитров.

Това наблюдение илюстрира системния проблем. Законът за въвеждане на еврото позволява гъвкавост ("когато няма наличност, рестото е в лева"), но тази гъвкавост се превръща в капан за малкия бизнес. Липсата на достатъчно еврови монети и банкноти в "стартовите пакети" принуди част от търговците в кварталите на Русе да предприемат драстични мерки – някои от тях изобщо не отвориха врати след празниците, обявявайки 5 януари за своя "първи работен ден". Така те на практика пропускат оборот, за да избегнат хаоса на двойната каса.

Търговци от кварталните магазини алармират, че гражданите ги използват вместо банки. "Не ни използвайте като чейндж бюра", призоваха собственици на обекти, след като клиенти масово пазаруват дребни стоки с едри левови банкноти, очаквайки ресто в евро. Това източва и без това оскъдния ресурс от новата валута в касите им за броени часове.

В опит да овладеят опашките, някои магазини в кв. "Дружба 3" въведоха сегрегация на касите – една само за левове и друга за евро и картови плащания.

Междувременно, хаосът в "Общински транспорт Русе" ЕАД продължава трети ден. Под евфемизма "технически проблем с касовите апарати", дружеството обяви безплатно пътуване до края на днешния ден.

Въпреки че мярката звучи социално, тя прикрива сериозен провал в подготовката на фискалните устройства за работа с новата валута. Загубите от нереализирани приходи за тези три дни ще трябва да бъдат покрити или от бюджета на предприятието, или чрез субсидии от общината – тоест, отново от джоба на русенския данъкоплатец.

За разлика от търговията на дребно, банковият сектор започва да се нормализира. След забавянията и сривовете в онлайн банкирането през първия ден на годината, към момента системите и банкоматите в централната част на Русе функционират нормално.

Единствено пунктовете на държавния спортен тотализатор докладват пълна готовност, като приемат залози и изплащат печалби само в евро, избягвайки валутния миш-маш на двойното обращение.

