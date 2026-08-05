Само за 15 дни: Втори път хванаха дилърка във Варна с наркотици, държала ги в жилище заедно с децата ѝ

снимка: Фейсбук, ОДМВР

Апелативният съд във Варна отхвърли жалба на обвиняема срещу определение на Варненския окръжен съд, с което е била задържана под стража. Най-тежката мярка за неотклонение е взета, след като тя нарушила най-леката – подписка, съобщават от пресслужбата на съда.

Първоначално Д. И. била обвинена, че на 8 юли е държала с цел разпространение 12.08 гр. метамфетамин, 15.88 гр. марихуана и 0.98 гр. кокаин. Прокуратурата й определила мярка „подписка“. На 24 юли органите на реда установили връзката й с идентично престъпление – в жилището, което обитава заедно с непълнолетните си деца, били открити различни видове наркотици и 3 електронни везни. Така жената е привлечена към наказателна отговорност за държане с цел разпространение на 19.14 гр. метамфетамин, 32.64 гр. марихуана и 1.97 гр. кокаин.

Представителят на Апелативната прокуратура подчерта, че въпреки че е била привлечена за престъпление, това не е попречило на обвиняемата да извърши и второ деяние. Защитата не отрича престъплението, но помоли съда да ревизира становището на окръжния съд и да оредели по-лека мярка, за да може Д.И. да се грижи за децата си.

Апелативният съд посочи, че жената е била запозната с последствията, произтичащи от нарушението на първоначално определената й мярка. 15 дни след първото деяние е била привлечена като обвиняема за същото, но вече като продължавано престъпление. Това означава, че е продължила да върши престъпления от същия вид. Акцент бе поставен на общата стойност, количеството и разнообразието от три вида различни наркотични с немалък грамаж и на това, че между двете престъпления е изминал кратък срок.

Въззивният състав обясни, че една от целите на мерките за неотклонение е да предотвратят извършването на престъпление. Подписката не е успяла да постигне тази цел, затова и не е законосъобразно жалбата на обвиняемата срещу задържането й под стража да бъде уважена, мотивира се Апелативният съд. Необходимостта от полагане на грижи за децата е преекспонирана, тъй като майката не живее с тях.

Определението не подлежи на обжалване.

Редактор "Екип на Петел",

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