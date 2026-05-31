Само за 3 дни: Изстреляха 240 ракети срещу градушките в Сливенско

В сезона на градушките страната използва ракетен способ, за да предотврати сериозни щети и загуби за земеделците, зеленчукопроизводителите и овощарите. В Сливенско 21 ракетни площадки пазят площ от 2, 2 млн. декара.

Една от площадките е в сливенското село Желю войвода. Там се зареждат учебни ракети.

Ракетите тежат близо 6 кг и летят на 2 километра височина. Изстрелването става по команда от пункта на регионалната дирекция в Старо село.

Следва втора команда и ракетата се изстрелва към облака. В нея има реагент – сребърен йодид, който обира влагата и намалява силата на облаците.

Най-трудни за въздействие са т.нар. суперклетки – мощни купесто-дъждовни облаци, които според специалисти могат да достигнат височина до 12 км.

„Обикновено те възникват на друго място и когато дойдат на територията на нашата защита, са с формиран градов валеж. Вертикалната скорост е много голяма. За да може да разруши покриви на къщи, да вдигне дървета на голяма височина, да ги пречупи като клечки, се изисква много висока скорост на вятъра – от порядъка на 200–300 км, даже повече“, каза за бТВ инж. Даниела Мушкова, директор на Регионалната дирекция за борба с градушките – Сливен.

От всички 21 площадки в Сливенско досега са изстреляни 240 ракети – на 11, 12 и 16 май, когато има градушки, но без сериозни щети. Най-опасният месец обаче предстои.

„И като честота, и като мощност клетките през юни са най-опасни. Обикновено на година изстрелваме между 900 и 1000 ракети, миналата сме изстреляли 987“, посочи инж. Даниела Мушкова.

Най-опустошителното бедствие в региона е на 13 и 14 юни 2024 година. Тогава са унищожени хиляди декари земеделска земя, посеви и овощни дръвчета.

Градушката събаря покриви на сгради. Щетите по жилищата и автомобилите са за стотици хиляди левове.

