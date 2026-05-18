Само за 3 месеца МВР е изплатило над 41 милиона евро за обезщетения, неизползван отпуск и болнични

Огромни суми от държавния бюджет отиват за изплащане на обезщетения при пенсиониране в секторите "Сигурност" и "Отбрана", както и в съдебната система, показват официалните данни на Министерството на финансите и анализите на Института за пазарна икономика (ИПИ). Само за първите три месеца на годината Министерството на вътрешните работи е изплатило над 41 милиона евро по перото за обезщетения, неизползван отпуск и болнични, пише Дунав мост.

Около 110 000 души в България работят на позиции, които им гарантират до 20 брутни заплати като обезщетение при пенсиониране или напускане. Тази привилегия обхваща 20% от всички държавни служители, включително патрулни полицаи, криминалисти, следователи, военни и магистрати. Тези суми са напълно освободени от данъци и осигуровки.

За сравнение, средната брутна заплата в сектор "Сигурност" е около 1430 евро, което осигурява бонус от над 28 600 евро. При висшия ръководен състав сумите надхвърлят 46 000 евро, а за рискови длъжности като военни пилоти и водолази могат да достигнат до 55 000 евро заради специфичните добавки.

Темата придоби допълнителна правна тежест след скорошно съдебно решение. Бившият главен прокурор Иван Гешев е осъдил държавата на втора инстанция заради неполучени 20 заплати с лихвите.

Софийският градски съд е постановил, че предсрочното му освобождаване не е класифицирано като дисциплинарно наказание, което му дава право на гратификационното обезщетение по Закона за съдебната власт. Искът му възлиза на 128 573 евро, калкулирани на база месечното му възнаграждение от близо 6428 евро през 2023 година. Решението обаче не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.

Експертите са категорични, че този финансов модел блокира опитите за оптимизация на администрацията. Икономистът Петър Ганев обяснява парадокса: "Ако запазиш човек на работа, му дължиш 12 заплати. Ако го уволниш, му дължиш 20 заплати и си на минус."

В свой доклад Адриан Николов от ИПИ изчислява, че дори минимално свиване на числеността със 10 000 души би струвало на държавата най-малко 140 милиона евро само за обезщетения. "Ако трябва да се намали броят на наетите в публичната сфера с над 100 хил. души – реалния необходим размер – то еднократният разход би надхвърлил милиард и половина евро", посочва Николов, пише още Дунав мост.

Заради липсата на достатъчно средства за масово изплащане на тези бонуси, хиляди служители остават в системата. В момента над 6600 пенсионери продължават да работят в структурите на МВР и отбраната, като получават едновременно пенсия и пълна заплата. Държавата не ги освобождава окончателно, тъй като бюджетът не разполага със стотиците милиони, необходими за незабавното изплащане на дължимите им суми.

Опитът през 2015 година лимитът на обезщетенията да бъде редуциран предизвика масови протести на служителите под пагон, в резултат на което правителството оттегли предложението си и механизмът остана непокътнат.

