Само за час спряха три камиона с опасно износени гуми

Кадър bTV

Продължават засилените проверки по пътищата след серията тежки катастрофи с жертви, причинени от тежкотоварни автомобили. Само в рамките на един час днес три камиона са спрени от движение заради опасно износени гуми, предава bTV.

При проверките са установени и други сериозни нарушения – три тежкотоварни автомобила са били без валиден годишен технически преглед, а при още два са констатирани значителни технически неизправности.

През целия ден екипи на полицията в Сливен извършват засилен контрол по автомагистрала „Тракия“ и по главните пътища в региона. Освен камионите, проверявани са и водачи на леки автомобили, като и при тях са установени различни нарушения.

В същото време от националното ТОЛ управление отчита рязко увеличение на нарушенията на средната скорост. Само за последните 10 дни броят на засечените нарушители е близо три пъти по-висок от обичайното.

От началото на месеца ТОЛ системата изпраща на МВР и данни за водачи на тежкотоварни автомобили, които извършват забранени изпреварвания. За 23 дни са засечени 2673 подобни нарушения, което означава средно по 116 рискови маневри на ден.

Откакто ТОЛ камерите започнаха да контролират средната скорост – преди 10 месеца, са установени над 90 хиляди случая на превишена скорост. Най-много нарушения са регистрирани на Софийския околовръстен път, както и в участъците при Вакарел и Цалапица на автомагистрала „Тракия“.

Особено тревожни са данните за периода от 14 до 23 юли. За тези десет дни камерите са заснели 9064 превишения на скоростта – средно над 900 нарушения дневно. Обичайно броят им е между 200 и 300 на ден, което показва близо трикратно увеличение на случаите на опасно шофиране.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!