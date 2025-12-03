Само за ден: Задържаха петима с наркотици в Шуменско

Снимка: ОД на МВР-Шумен

За ден криминалисти от Областната дирекция на МВР в Шумен задържаха четирима – трима мъже и една жена, за притежание на наркотични вещества и шофиране под въздействието им, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-Шумен.

Два от случаите са от Шумен.

По обяд на ул. "Ген. Скобелев" служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ спрели за проверка след получен сигнал 23-годишна жена. В нея намерили два пълнителя за електронни устройства, съдържащи кафеникава на цвят течност, по всяка вероятност наркотично вещество. Течността била иззета за лабораторно изследване, предава Шум бг.

По-рано същия ден, около 9,00 часа на ул. "Софийско шосе" в Шумен биле проверен и 30-годишен местен жител. В него намерили саморъчно свита цигара, по негови данни марихуана, както и около грам бяло кристалообразно вещество. При последвало претърсване в жилището му иззели плик с още около 3 грама суха тревна маса, също марихуана.

Третият случай е от Нови пазар, където екип на Районното управление спрял за проверка лек автомобил „Фолксваген Поло“. Проверката била извършена около 18,20 часа на разклона за село Стан. Водачът на автомобила - 40-годишен мъж от Шумен, бил тестван за употреба на наркотични вещества, като пробата му е отчела положителен резултат за метамфетамин. 33-годишен пътник в колата, с адресна регистрация в Нови пазар, бил подложен на личен обиск, при който полицаите открили плик с около грам марихуана. Двамата мъже били задържани за срок до 24 часа, като водачът е задържан за управление след употреба на наркотици, а пътникът – за притежание.

По случаите са образувани досъдебни производства, уточниха от полицията.

