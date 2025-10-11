Само за ден и половина: Фенове дариха 79 хиляди лева на Спартак

Снимка: ФК Спартак

Само за ден и половина продадените карти са вече 79, а събраната сума е 79 000 лева. Това обявиха от ръководството на Спартак във фейсбук страницата на отбора.

На фона на нуждите това не е достатъчно, но за нас е огромно постижение и ясен знак, че ще се борим и духът на Спартак е жив. Молим всеки един от вас – бъдете посланик на кампанията, апелират още от ръководството на "соколите".

Оттам напомнят, че даренията могат да бъдат направени на място във феншопа на стадион "Спартак" или по банков път:

IBAN: BG85TEXI95451008337100

Титуляр: СНЦ Трибуна Соколъ

Основание: Дарение от [Три имена и ЕГН за физически лица/ Наименование на фирма и ЕИК за юридически лица]

Ето какво още пише в страницата на Спартак:

"Молим, тези от вас дарили по банков път да се свържат чрез лично съобщение до официалната ни страница, за да уточним как ще получат картата си или да заповядат директно на място в магазина на стадион “Спартак”. Моля и в двата случая, подгответе и представете своето платежно нареждане.

За нашите приятели в чужбина имаме вече утъпкан път да направят своето дарение - посредством услугата transferwise на https://wise.com/, като отново въведат посочения IBAN, SNC TRIBUNA SOKOLA като получател и fcspartak1918@gmail.com като имейл на получателя.

Благодарим на всички, които вече направиха своята крачка.

Продължаваме напред – Заедно за Спартак!"

