Само за дни: Събраха средствата за следването в Кеймбридж на Магдалена от Варна

стопкадър: Фейсбук, Филип Буков

Само няколко дни след началото на обявената дарителска кампания и популяризирането ѝ от актьора, инфлуенсър и телевизионен водещ Филип Буков, Магдалена Николова от Варна вече събра необходимите средства, за да започне обучението си в престижна магистърска програма по медицина със стволови клетки в Университета "Кеймбридж".

Кампанията имаше цел да събере около 60 хиляди паунда, или близо 70 хиляди евро. За един беден студент това изглежда невъзможно, коментира пред Радио Варна и предаването "Новият ден" Магдалена, минути след събуждането си от щастливата новина за събраните средства.

През последните няколко дни се случи чудо и кампанията придоби изключителна известност, допълни развълнувано Магдалена. Тя разказа, че с Филип Буков се запознават на плажа във Варна и тя му споделя за нуждата от средства. Днес се чувства благодарна за тази среща, защото благодарение и на нея парите за нейното образование вече са събрани. Преди това, в търсене на подкрепа от различни фондации, тя не получава помощ, но през цялото време се чувства спокойно. През цялото време имах усещането, че някак си ще се получи, въпреки че отвсякъде ни отразяха тогава, разказа момичето.

Приемът ѝ в Кеймбридж е следващата стъпка към кариера, посветена на регенеративната медицина и изследванията със стволови клетки – област, която дава надежда за нови терапии при заболявания като множествена склероза, болестта на Паркинсон, диабет тип 1 и травми на гръбначния мозък.

"Тази подкрепа означава много повече от финансовата помощ. Тя ми дава огромна отговорност и мотивация да оправдая доверието на всички хора, които застанаха зад мен. Благодаря ви от сърце", заяви Магдалена Николова.

Събраните средства ще ѝ позволят да започне обучението си в Кеймбридж още тази есен и да продължи пътя си към научна кариера.

Редактор "Екип на Петел",

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