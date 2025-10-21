Само за месец: България е посочена 7 пъти като страна, свързана с опасни храни

Пиксабей

В рамките на месец България е посочена седем пъти като страна, свързана с опасни хранителни стоки. Това сочат данните на Европейската система за бързо предупреждение за храни и фуражи. За същия период страната ни е подала 23 сигнала за замърсени храни.

Билки и подправки, месни продукти, готови храни, както и чай и кафе са продуктите, за които през септември други страни са сигнализирали Европейската система за бързо предупреждение, като само в три от седемте случая стоките са произведени в България, предаде БНР.

При тях рискът е означен като сериозен и става въпрос за стъкло в готов протеинов бар, дефектни пилешки консерви и химичен риск при билки.

В останалите четири случая, в които България е спомената, става въпрос за стоки само преминали през страната ни. Също през септември България е сигнализирала 23 пъти в Еврокомисията за замърсени храни, като най-често става въпрос за пестициди в пипер и домати от Турция и за микротоксини в сушено смокини, печен шамфъстък и лешници с произход Турция, Азербаджън и Грузия.

За целия месец септември в Европейския съюз са валидирани общо 434 известния. 406 от тях са за опасни храни, като има докладвани дори и случаи на замърсяване с тежки метали като олово, кадмий и живак.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!