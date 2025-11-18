Снимка: Пиксабей

Кризата с недостига на войници, които да изпрати Киев на бойното поле срещу Русия, се задълбочава все повече.

Последните цифри сочат, че само за 2025 г. от фронта са избягали повече украинци, отколкото за периода 2022-2024 г. Нещо повече, само за миналия месец октомври от Украйна са избягали над 21 000 млади мъже, пише novini.bg.

По данни на Главната прокуратура на Киев от началото на руската инвазия през 2022 г. до днес над 280 000 души украинци са напуснали страната, за да не бъдат мобилизирани на фронта.

Британският вестник „Таймс“ отбелязва, че четирима от петима украинци са избягали от центровете за военна подготовка.

Председателят на комисията по сигурност и отбрана към украинския парламент Роман Костенко обясни, че това е дълбока пробойна в капацитета на страната да задържи военните си сили насред войната с Русия.

„Скоро ще имаме толкова дезертьори, колкото и военнослужещи в активна служба“, алармира Костенко и добави, че държавата не прави нищо, за да спре процеса.

