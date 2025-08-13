Самодеен филм на младежи от махалата в Зимница стана хит в Ютуб

Кадър Нова тв

Как мъглижкото село Зимница се превърна във филмова площадка?

Как махалата в мъглижкото село Зимница бе превърната във филмова площадка, а жителите ѝ станаха актьори? Местни младежи са решили да направят сериен филм за живота там, който се снима с телефон, разпространява се в интернет и е станал истински хит в населеното място, предаде Нова тв.

„Вместо да вършат пакости в махалата, младежите там правят филм” – такива са част от коментарите за продукцията. В следващия епизод, който се снима тази седмица, ще има и музика – рап от махалата.

Режисьор на филма е Таньо Иванов. Започва да снима филма като ученик, а вече е студент.

„Събрахме се няколко момчета и от скука запомнахме да си измисляме някакви части да кажем като филм и започнахме да снимаме. Получи се доста добре”, обясни той.



Идеята за снимките идва от известен турски сериал, но момчетата измислят свой собствен сценарии, който е битката между доброто и злото.



„Правим това, което можем от сърце. Това си остава един спомен за нас”, каза още Таньо.



А в сериала от село Зимница ще има и авторска музика.



„Започнах да рапирам и и да играя и в сериали”, обясни Наско Звездата.

По думите на жителят на махалата Недка Илиева хората там много са се зарадвали на филма и са го гледали с интерес.