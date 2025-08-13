Самодеен филм на младежи от махалата в Зимница стана хит в Ютуб
Кадър Нова тв
Как мъглижкото село Зимница се превърна във филмова площадка?
Как махалата в мъглижкото село Зимница бе превърната във филмова площадка, а жителите ѝ станаха актьори? Местни младежи са решили да направят сериен филм за живота там, който се снима с телефон, разпространява се в интернет и е станал истински хит в населеното място, предаде Нова тв.
„Вместо да вършат пакости в махалата, младежите там правят филм” – такива са част от коментарите за продукцията. В следващия епизод, който се снима тази седмица, ще има и музика – рап от махалата.
Режисьор на филма е Таньо Иванов. Започва да снима филма като ученик, а вече е студент.
„Събрахме се няколко момчета и от скука запомнахме да си измисляме някакви части да кажем като филм и започнахме да снимаме. Получи се доста добре”, обясни той.
Идеята за снимките идва от известен турски сериал, но момчетата измислят свой собствен сценарии, който е битката между доброто и злото.
„Правим това, което можем от сърце. Това си остава един спомен за нас”, каза още Таньо.
А в сериала от село Зимница ще има и авторска музика.
„Започнах да рапирам и и да играя и в сериали”, обясни Наско Звездата.
По думите на жителят на махалата Недка Илиева хората там много са се зарадвали на филма и са го гледали с интерес.