Самокатастрофирал тир временно oграничи движението по АМ „Тракия“ край Стара Загора

Снимка: Булфото

Временно беше ограничено движението по автомагистрала „Тракия“ при 222-рия километър в посока Бургас заради дейности по отстраняването на аварирал тежкотоварен автомобил. Това съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

Затворени бяха активната и аварийната лента, като движението се осъществяваше само в изпреварващата лява лента. Трафикът се регулираше от екипи на „Пътна полиция“, информираха от Агенция "Пътна инфраструктура".

От пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора уточниха, че сигнал за инцидента е подаден в 05:03 ч. днес.

По първоначална информация е самокатастрофирал тир, управляван от 47-годишен мъж, предава БТА.

Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат. Оказана му е медицинска помощ и е освободен, посочиха от полицията.

Редактор "Екип на Петел",

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