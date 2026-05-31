Самолет ТУ-134 в Силистра ще се превърне в сцена на изкуствата

Снимка: Гугъл мапс

Самолетът ТУ-134 в Силистра ще се превърне в сцена за театър, литература, кино и срещи с публика. Това реши Общинският съвет в Силистра, който гласува безвъзмездното предоставяне на терена и самолета на Драматично-кукления театър.

Ако проектът бъде реализиран успешно, Силистра може да се сдобие с едно от най-нестандартните културни пространства в страната – самолет, превърнат в сцена за театър, литература и срещи между артисти и публика, отбелязва БНР.

Самолетът Ту-134 е „приземен“ в Силистра през 1986 година, след последен полет и като дарение от авиокомпания "Балкан". Дълго време самолетът е бил учебна база за децата от Силистра, но преди повече от 20 години парите за поддръжката ѝ свършват.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!