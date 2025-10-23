Самолет избухна в пламъци секунди след излитане, има загинали и ранени

Булфото

Частен самолет избухна в пламъци при излитане от летището Парамийо във Венецуела. При инцидента са загинали двама души, а други двама са ранени, предава The Sun.

Шокиращо видео показва как самолет модел Cheyenne I едва се издига над пистата, накланя се рязко и се стоварва върху едното си крило, след което избухва като огнен кълбовиден взрив. Ужасени свидетели, наблюдавали излитането от близко разстояние, се чуват да крещят, когато самолетът започва да губи контрол.



Трагедията се случва малко след 9:52 сутринта местно време, според местния вестник El Nacional.



Първоначалните доклади сочат, че пилотът е загубил контрол, след като една от гумите на самолета се е спукала.



Двете жертви на катастрофата са идентифицирани като Тони Бортоне и Хуан Малдонадо.



Местни източници твърдят, че самолетът е бил свързан с правителствени дейности, пише "Фокус".

