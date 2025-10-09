Самолет кацна по спешност в Букурещ заради интоксикация с дим на пътници

Пекселс

Самолет на авиокомпанията Бритиш Еъруейз, летящ от Истанбул за Лондон, кацна днес на международното летище "Хенри Коанда" в Букурещ, след като четирима пътници получиха интоксикация от вдишване на дим, съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

"Самолет на авиокомпанията Бритиш Еъруейз, извършващ полет по маршрут Истанбул-Лондон, поиска днес в 17:50 часа спешно кацане на летище "Хенри Коанда", тъй като четирима пътници са се оплакали от медицински проблеми. По първоначални информации изглежда, че съответните пътници са получили интоксикация с дим", съобщи Националната компания на летищата - Букурещ.

Цитираният източник посочва, че самолетът е кацнал безопасно в 18:14 часа, а на борда се е качил медицински екип и екип на румънската служба за спешна помощ SMURD.

В самолета тип Airbus A320 са пътували 142 пътници.

До момента властите не са уточнили откъде е дошъл димът и какво точно се е случило, отбелязва телевизията.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!