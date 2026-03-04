Самолет на "България Еър" лети към Оман, за да прибере български туристи

Пиксабей

Самолет на "България Еър" (Bulgaria Air) лети в момента към Салала в южен Оман, за да прибере намиращите се там български туристи, съобщиха от пресцентъра на националния превозвач.

От там посочиха, че полетът ще комбинира направленията Оман и Дубай, като се очаква самолетът да пристигне днес в Оман между 13:30 и 14:00 часа българско време, а утре да се върне в София в 17:50 часа, предаде БТА.

От пресцентъра допълниха, че в момента се изпълнява и редовен полет от Дубай със 180 пътници на борда, който се очаква да кацне в 14:20 часа на летището във Варна.

На брифинг вчера в Министерския съвет служебният министър на външните работи Надежда Нейнски съобщи, че от днес започват първите полети по изтеглянето на български граждани от зоните на конфликт. Тя посочи, че вече е организирано изтеглянето на българите от Оман и се очаква с полета да бъдат извозени около 300 души.

