Самолет с туристи излезе от пистата на летището в Краков
Снимка: Пиксабей, илюстративна
Самолет с туристи се плъзна извън пистата и заседна в тревна площ на летището на полския град Краков днес, предаде ДПА.
Близо 190-те пътници на борда са успели да напуснат невредими самолета, заяви днес говорител на летищната управа, цитиран от полската новинарска агенция ПАП.
Според първоначалната информация няма тежко ранени, информира БТА.
Инцидентът е бил на международното летище на Краков - второто най-голямо в страната.
Самолетът, администриран от компанията за чартърни полети "Ентър Еър", е връщал в Полша туристи от турския курорт Анталия.
Изявление на фирмата в социалната мрежа "Фейсбук" гласи, че самолетът е навлязъл в "открита земна площ до полосата при приземяване в много тежки метеорологични условия (проливен дъжд)", посочва ДПА.
За няколко часа летището е било затворено, допълва агенцията.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!