Самолет с туристи излезе от пистата на летището в Краков

Самолет с туристи се плъзна извън пистата и заседна в тревна площ на летището на полския град Краков днес, предаде ДПА.

Близо 190-те пътници на борда са успели да напуснат невредими самолета, заяви днес говорител на летищната управа, цитиран от полската новинарска агенция ПАП.

Според първоначалната информация няма тежко ранени, информира БТА.

Инцидентът е бил на международното летище на Краков - второто най-голямо в страната.

Самолетът, администриран от компанията за чартърни полети "Ентър Еър", е връщал в Полша туристи от турския курорт Анталия.

Изявление на фирмата в социалната мрежа "Фейсбук" гласи, че самолетът е навлязъл в "открита земна площ до полосата при приземяване в много тежки метеорологични условия (проливен дъжд)", посочва ДПА.

За няколко часа летището е било затворено, допълва агенцията.

