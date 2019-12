Самолет със 100 души на борда катастрофира в Казахстан. Има жертви

Кадри и видео: "Туитър"

Най-малко 9 души са загинали в катастрофа на пътнически самолет край град Алмати в Казахстан, съобщават Ройтерс и БГНЕС. Машината е превозвала 95 пасажери и 5 души екипаж по време на инцидента.

BREAKING Bek Air flight #Z92100 , operated by a Fokker 100 registered UP-F1007, has crashed shortly after take-off from #Almaty Int’l Airport in #Kazakhstan at around 7:20am this morning. pic.twitter.com/4NzKSWIIIQ

A plane with 95 passengers and 5 crew members on board crashed near #Almaty on Friday The Bek Air aircraft went down shortly after take off. At Least 7 Killed in Plane Crash in #Kazakhstan pic.twitter.com/5lfJO7xIyM