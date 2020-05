Самолет със 107 души на борда се разби в Пакистан, едва ли има оцелели

Кадър Туитър

Самолет на Пакистанските международни авиолинии (PIA), пътуващ от Лахор за Карачи, се е разбил близо до летището на Карачи, съобщава Агенция за гражданска авиация, цитирана от Дойче веле и dnes.bg.

Говорител на PIA Абдул Сатар заяви пред местни медии, че на борда на самолета Airbus A320 е имало 107 души, от които 99 пътници и 8 членове на екипажа.Предполага се, че самолетът е катастрофирал само минути преди да кацне. Машината е паднала върху жилищни сгради.Според местните медии е в ход спасителна операция и на място са пристигнали спасителни служби. Районът е отцепен, но няма надежда за оцелели. От видеокадри, пуснати в социалните мрежи, се вижда гъст черен дим над жилищните сгради, които се намират в непосредствена близост до летище Джина.Все още няма съобщения за оцелели, като от видеоматериали на пакистански медии се виждат изгорели самолетни останки и няколко къщи в жилищен район, който е близо до летището на Карачи.

A passenger plane at Pakistan crashed in a residential locality in Karachi. No information on how many people were on board. This is really sad. Prayers. pic.twitter.com/W2w6iFO2YB