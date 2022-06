Самолет със 137 души удари кула и избухна при кацане

Кадър онли ин дейд

Самолет, превозващ повече от 100 пътници, кацна аварийно на летището в Маями, след като колесникът му отказа при кацане.

Самолетът проби малка сграда и комуникационна кула, докато се плъзгаше по корем през асфалта на летището, преди да избухне.

След инцидента трима души са откарани в болница. Самолетът е превозвал 126 пътници и 11 членове на екипажа.

Федералната авиационна администрация съобщи, че колесникът на самолета е отказал. Самолетът е част от флота, собственост на нискотарифната компания Red Air,, основана миналата година в Доминиканската република.

„Всъщност мислех, че ще умра“, каза Паола Гарсия пред CBS Маями . „До мен имаше старец и аз го прегръщах. Беше ужасно.' „Удряхме се от една страна на друга и всички прозорци сякаш се счупиха. Тогава хората започнаха да тичат и бягат, всичко гореше.

Кадри, направени от пистата, показват, че носът на сребърния самолет е разбит на парчета, докато черен дим се издига в лявото му крило. Стопеният метал на комуникационната кула се виждаше увит около горящото крило. Пътниците се виждаха неистово изплашени, излизащи от фюзелажа, докато бягаха от останките. Други кадри показват как самолетът се плъзга по корем през пистата, след което се сблъсква с кулата, която избухва в пламъци.

