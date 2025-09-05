Самолет се разби край Денвър, има жертви
снимка Пиксабей
Двама души загинаха при катастрофа на малък самолет край летище в предградията на Денвър.
Това предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на властите.
Вследствие на катастрофата самолетът се е запалил, като има опасност пожарът да обхване намираща се наблизо сграда и дизелови генератори, съобщиха от пожарната служба, допълва БТА.
Самолетът се е разбил на паркинга на индустриален офис парк.
