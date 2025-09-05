Самолет се разби край Денвър, има жертви

снимка Пиксабей

Двама души загинаха при катастрофа на малък самолет край летище в предградията на Денвър.

Това предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на властите.

Вследствие на катастрофата самолетът се е запалил, като има опасност пожарът да обхване намираща се наблизо сграда и дизелови генератори, съобщиха от пожарната служба, допълва БТА.

Самолетът се е разбил на паркинга на индустриален офис парк.

