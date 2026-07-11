Самолет се разби на Бахамите, загинаха 10 души

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Самолетна катастрофа на Бахамите отне живота на 10 души, включително пилота, в деня, в който карибската държава отбелязваше своята независимост. Трагедията е станала в петък. Това съобщава BBC, позовавайки се на местните власти.

Премиерът Филип Дейвис определи случилото се като национална трагедия и заяви, че това, което е трябвало да бъде ден на празник, се е превърнало в „ден на траур“. Към момента самоличността и националността на загиналите все още не са официално потвърдени.

Инцидентът е станал в северната част на остров Андрос – най-големия остров в Бахамския архипелаг.

По информация на Службата за разследване на авиационни инциденти (AAIA), самолетът Cessna 402 на местната авиокомпания Flamingo Air е изпълнявал полет от международното летище в столицата Насау до летище Сан Андрос. По време на захода за кацане машината е срещнала технически затруднения и се е разбила в храсталаци малко преди пистата, пише Блиц.

От авиокомпанията заявиха, че оказват пълно съдействие на разследващите органи за изясняване на причините за катастрофата. Междувременно Министерството на авиацията съобщи, че друг самолет на същия превозвач е подал сигнал за пожар на борда по-рано през деня.

Според местни медии полетите на авиокомпанията временно са преустановени до приключване на проверките.

Трагедията се случи в деня, когато Бахамите отбелязаха 53 години от обявяването на независимостта си от Великобритания.

Редактор "Екип на Петел",

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