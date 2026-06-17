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Самолет се разби на магистрала в Тексас

17.06.2026 / 08:03 0

Пиксабей

Спасителни екипи се втурнаха да извадят хората от малък самолет, който се разби на магистрала в южната част на Тексас, докато от самолета изригваха пламъци, съобщи Асошиейтед прес.

Малкият самолет се разби в Ларедо малко след 22:00 ч. местно време, заяви Хосе Баеса, следовател от полицейското управление в Ларедо. Не стана ясно веднага колко души са били на борда и в какво състояние са те.

Няма незабавни съобщения за ранени сред пътниците в автомобилите по магистралата, каза полицаят. Магистралата е затворена в двете посоки, пише БТА.

Видео, публикувано в интернет, показва самолета, лежащ на една страна, разбит в мантинелата на магистралата. Вижда се как спасителите се втурват да разбият прозореца на пилотската кабина, за да освободят хората вътре.

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