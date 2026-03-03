Самолет се разби в река Хъдсън, всички на борда оцеляха

Снимка Pexels

Двама души бяха спасени след като малък самолет се разби в река Хъдсън снощи, събитие, което губернаторът на Ню Йорк Кати Хохул определи като „още едно чудо на Хъдсън“.

Самолетът, Cessna 172, който е превозвал един пилот и един пътник, се разби на около 95 км северно от Ню Йорк. Машината е била на път за летище Ню Йорк Стюарт в окръг Ориндж, когато е паднала във водата на по-малко от 30 км от крайната дестинация.

Пожарната служба на Мидъл Хоуп съобщи, че екипите на място са пристигнали в 20:04 часа, но първоначално не са успели да открият самолета в реката. Температурата на въздуха е била под нулата, около минус 4 градуса, допълва Бтв.

След няколко минути търсене спасителните екипи откриват самолета близо до Нюбърг. И пилотът, и пътникът успяват сами да се освободят от останките и да достигнат до брега, където са били прегледани от медици и по-късно транспортирани в болница, предаде Independent.

Стив Нюхаус, окръжен управител на Ориндж каунти, заяви, че двамата оцелели се очаква да се възстановят напълно. Причината за катастрофата все още не е ясна, а Федералната авиационна администрация (FAA) е започнала разследване на инцидента. Според News12 Westchester самолетът е излетял от летище Лонг Айлънд Макаратър, на около 170 км от Нюбърг.

Губернаторът Кати Хохул коментира в социалните мрежи, че е „благодарна“ на спасителите, участващи в операцията. „Още едно чудо на Хъдсън“, написа тя. „Благодарим на Бога, че пилотът и пътникът на едномоторния самолет, който кацна върху ледена повърхност близо до Нюбърг, бяха намерени с леки наранявания.“

Събитието напомня за първото „чудо на Хъдсън“, което се случи на 15 януари 2009 г., когато самолетът US Airways Flight 1549 беше принуден да кацне в река Хъдсън след повреда на двата двигателя, причинена от удар с ято канадски гъски. Тогава всички 155 пътници оцеляват, макар че 100 от тях са били ранени.

Тогава два ферибота на New York Waterway и няколко други кораба помагат за спасяването на пътниците. Инцидентът вдъхновява филма „Съли“ от 2016 г., в който Том Ханкс играе капитан Чесли „Съли“ Съленбъргър, а другият пилот Джефри Скийлс е изигран от Аарън Екхарт.

