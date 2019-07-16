Самолет се заби зрелищно в къща (видео)

Снимка: Life.ru

Няколко села - Новощедринская, Приволное и Червльонная-Узловая - останаха без ток, след като самолет се заби в електрически далекопровод, пише Life.ru, цитиран от Блиц.

В мрежата вече се въртят първите снимки и видео от мястото на инцидента. Самолетът се е разбил върху къща в Чечня. Пострадали са четирима души. На кадрите се вижда, че въздушният съд е срутил ограда и половината от къщата.

Съобщава се още, че самолетът по време на падането е закачил електрически далекопровод. Без ток са останали редица села: Новощедринская, Приволное и Червльонная-Узловая.



По-рано стана известно, че сред пострадалите има дете и две жени. Пилотът също е пострадал. Всичките са хоспитализирани. Повече информация за състоянието им не се съобщава.



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