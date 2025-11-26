Самолет спря целия пътнически трафик на летището във Вилнюс

Кадри Youtube

Пътнически самолет на полската авиокомпания ЛОТ се отклони от писта за рулиране на летището във Вилнюс и спря целия пътнически трафик, съобщи операторът на летището, цитиран от Ройтерс.

Не се съобщава за ранени, а всички пътници са свалени от самолета, информира във фейсбук летището.

На борда на самолета "Ембраер 170" (Embraer 170) е имало 63 пътници и четирима членове на екипажа, съобщи представител на полската авиокомпания в "Екс", посочва БТА.

Пистата ще остане затворена до 19 ч. местно време (и българско). По-рано бе съобщено, че пистата ще отвори в 17 ч.

