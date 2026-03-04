Кадър Бг Ер

Самолетът на "България Еър" с първите български туристи от Дубай кацна на Летище Варна в 15:32 ч. Това съобщиха за TravelNews от авиокомпанията. На летището има много близки и приятели на туристите, както и журналисти.

Това е чартър на "България Еър" с туристи на туроператора "Абакс". Самолетът излетя тази сутрин в 9:45 ч дубайско време, заяви за TravelNews Георги Пасев, управител на "Абакс".

На борда имаше 180 човека от района на Варна и Източна България. Пасев допълни, че всички туристи са добре, като за тях са се грижили 8 опитни екскурзовода

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!