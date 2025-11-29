Самолетът на Страшния съд на САЩ изчезна на мистериозна мисия

Кадър БТВ

Американският военноморски самолет Boeing E-6B Mercury, известен като "самолета на Страшния съд", е изчезнал от публичните системи за проследяване, след като е започнал мистериозна трансатлантическа мисия, предаде БТВ

Машината е наблюдавана за последно, докато е пресичала Атлантическия океан източно от Virginia Beach, съобщава Daily Mail, позовавайки се на данни от проследяване на полети.

Boeing E-6B Mercury е един от едва 16-те специализирани самолета, които служат като мобилен команден и контролен център за Стратегическото командване на САЩ, военния министър и президента. Той има критичната способност да предава заповеди за извършване на ядрени удари при необходимост.

Полетът е започнал от Naval Air Station Patuxent River, Мериленд, и е следвал обичаен маршрут, преди да се отправи към открито море. Приблизително на 96 км източно от Virginia Capes, публичният транспондер на самолета е спрял да предава сигнал. Според експерти, това е нормална практика по време на чувствителни операции.

След като навлезе в класифицирани предупредителни зони над океана, Mercury обикновено спуска многокилометрово антенно въже и лети по кръгови маршрути, изпращайки сигурни тестови съобщения до подводници и наземни станции. Изключването на транспондера в тези моменти автоматично води до съобщения в проследяващите системи, че самолетът е "изчезнал от радарите".

