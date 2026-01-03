Самолетът на Уиз Ер от Франкфурт за Варна снощи не е излетял, пътниците са спали на летището

Кадър Уиз ер

Обръщаме се към вас с молба за публичност по повод сериозен проблем с полет на авиокомпания Wizz Air, пише Мария Димитрова.

Самолет по линията Франкфурт – Варна, планиран за излитане снощи в 21:30 местно време, не е излетял. Към 03:00 на пътниците не е била осигурена нито адекватна информация, нито хотелско настаняване. В резултат на това десетки хора, сред които семейства и възрастни пътници, са били принудени да прекарат нощта, спейки по пода на летището Франкфурт Хан, посочва тя.

По информация на пътниците, полетът се очаква да излети днес в 14:00 часа, което означава закъснение от над 16 часа спрямо първоначалния график.

В графика на летище Варна е записано, че полетът е със закъснение.

Петел ще предостави право на отговор на компанията.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!