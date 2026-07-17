Самолети Су-25 "атакуваха" фрегатата "Дръзки" на "Бриз 2026"

САМОЛЕТИ Су-25 „АТАКУВАХА“ ФРЕГАТАТА „ДРЪЗКИ“ В ДЕНЯ ЗА ГОСТИ НА УЧЕНИЕТО „БРИЗ 2026“, пише Bulgarian Air Force

Днес, 17 юли 2026 г., присъстващите гости на националното военноморско учение с международно участие „БРИЗ 2026“ наблюдаваха демонстрация на способности от борда на фрегатата „Дръзки“.

В нея взеха участие самолети Су-25 от 22-ра авиационна база - Безмер, които изпълниха полети в двойка над морска повърхност и атака по корабните групировки. Съгласно сценария на учението, задачите на екипажите от Военновъздушните сили бяха откриване и нанасяне на симулирани удари по морски цели и бойно маневриране за избягване на прехват от корабна тактическа група на условния противник.

С участието си в „БРИЗ 2026“, пилотите на щурмовите самолети поддържат подготовката си по техника на пилотиране, самолетоводене и бойно използване по морска (надводна) цел

Редактор "Екип на Петел",

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