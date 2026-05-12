Самолети на САЩ нарушиха въздушното пространство на Австрия, Виена вдигна изтребители

Най-високо ниво на тревога за австрийските военновъздушни сили: В понеделник следобед Федералната армия вдигна във въздуха два изтребителя „Юрофайтър“, за да идентифицират два самолета, засечени преди това във въздушното пространство на страната. Това беше обявено от говорителя на Федералната армия Михаел Бауер в социалната мрежа X, предаде Новини.бг

Двата самолета са били част от Военновъздушните сили на САЩ.

Все още не е ясно дали самолетите на американските военновъздушни сили са имали необходимите разрешителни.

Бауер допълни, че „по дипломатическите канали“ предстои да бъде уточнено дали действията на ВВС на САЩ ще доведат до някакви санкции за Вашингтон.

Иначе въпросните машини са PC12, които се използват от САЩ като разузнавателни самолети.

От Въоръжените сили на Австрия обясниха пред швейцарското издание 20minuten.ch, че досега ВВС на САЩ винаги са ги уведомявали, ако техни военни самолети предстои да навлязат в австрийското въздушно пространство.

