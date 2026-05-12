реклама

Самолети на САЩ нарушиха въздушното пространство на Австрия, Виена вдигна изтребители

12.05.2026 / 14:55 2

Кадър Пекселс

Най-високо ниво на тревога за австрийските военновъздушни сили: В понеделник следобед Федералната армия вдигна във въздуха два изтребителя „Юрофайтър“, за да идентифицират два самолета, засечени преди това във въздушното пространство на страната. Това беше обявено от говорителя на Федералната армия Михаел Бауер в социалната мрежа X, предаде Новини.бг

Двата самолета са били част от Военновъздушните сили на САЩ.

Все още не е ясно дали самолетите на американските военновъздушни сили са имали необходимите разрешителни.

Бауер допълни, че „по дипломатическите канали“ предстои да бъде уточнено дали действията на ВВС на САЩ ще доведат до някакви санкции за Вашингтон.

Иначе въпросните машини са PC12, които се използват от САЩ като разузнавателни самолети.

От Въоръжените сили на Австрия обясниха пред швейцарското издание 20minuten.ch, че досега ВВС на САЩ винаги са ги уведомявали, ако техни военни самолети предстои да навлязат в австрийското въздушно пространство.

 

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
0
0
kris (преди 10 минути)
Рейтинг: 609301 | Одобрение: 118731
Пилатус РС-12 е товарен самолет с един турбопроп двигател, произвеждан от Швейцария.....Но видоизменения U-28A Draco се ползва от американските ВВС за специални операции и разузнаване....Така, че австрийците са видели Draco…..!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
0
Off Road (преди 43 минути)
Рейтинг: 57238 | Одобрение: 13418
Не са се притеснили особено от австрийските ВВС. Виж обаче, ако се бяха вдигнали кувейтски изтребители, това е друго нещо. 

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама