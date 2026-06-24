Самолетите на САЩ ще напуснат софийското летище до края на юни

Булфото

Американските самолети ще напуснат Летище „Васил Левски“ до края на юни. Правителството е в регулярен диалог с американската страна, съобщи премиерът Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание.

Радев подчерта, че САЩ остават наш стратегически съюзник в сигурността и ключов партньор в енергетиката, икономиката, високите технологии и изкуствения интелект. Правителството ще продължи да работи за задълбочаване на това наше партньорство, увери министър-председателят, цитиран от БТА.

На 29 май правителството прие решение за удължаване до 30 юни 2026 г. на срока на пребиваване на самолетите в България.

Редактор "Екип на Петел",

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