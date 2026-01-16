Самолетоносач на САЩ се насочва към Близкия изток

Пиксабей

Най-малко един американски самолетоносач се насобва към Близкия изток, тъй като напрежението с Иран продължава да расте, съобщава Fox News, като се позова на военни източници.

Все още не е ясно дали самолетоносачът е USS Abraham Lincoln, който в момента оперира в Южнокитайско море, или един от двата самолетоносача, които напуснаха Норфолк и Сан Диего по-рано тази седмица, уточняват от медията.

Придвижването до региона ще отнеме поне седмица.

Очаква се американски военни средства по въздух, суша и море да се влеят в региона през следващите дни и седмици, за да предоставят на президента на САЩ Доналд Тръмп военни опции, в случай че реши да извърши удари срещу Иран, предаде бТВ.

Междувременно специалният пратеник на президента Тръмп – Стив Уиткоф заяви, че Съединените щати все още се надяват на дипломатическо решение на напрежението. Той очерта основните притеснения – ядрената програма и подкрепата на Техеран за въоръжени групировки в региона. Ирански опозиционни медии в чужбина пък обявиха, че властите в Техеран планират да оставят страната откъсната от интернет поне до края на март.

