Самотна майка посрещна Коледа в нов дом

Стопкадър бТВ

Коледно чудо споходи жена в трудно положение.

Самотна майка на две деца от ямболското село Тенево получи шанс за нов живот точно за коледните празници. След като историята на вдовицата Радостина стана публична преди месец, институции и доброволци обединиха усилията си, за да осигурят на семейството общинско жилище и работа за майката.

Преди месец Радостина, която губи съпруга си внезапно, живее в една стая с възрастната си баба и двете си деца. Ситуацията се усложнява допълнително, когато 12-годишната ѝ дъщеря получава инсулт и се нуждае от специализирани медицински грижи и терапия в София. Притисната от обстоятелствата и грижите за болното дете, майката остава без работа и средства за препитание, съобщи bTV.

Днес семейството вече обитава ремонтирано общинско жилище, обзаведено с помощта на дарители.

"Подаръците са предоставени от доброволци, тази елха е от хората в селото, всички се усещат част от тази много човешка история. Тя е моя ученичка от времето, в което бях учител, а сега вече майка на две деца. Мисля, че тук ще се чувстват уютно и добре", заяви кметът на община Тунджа Станчо Ставрев, цитиран от телевизията.

Ремонтът на жилището е извършен в рекордно кратки срокове.

"Нищо не заварихме тук, трябваше всичко наново да се направи. Един бърз ремонт направихме, буквално за една седмица. Много съм доволен, като видях погледа на момичето", сподели Динко Белчев от община Тунджа.

Освен дом, Радостина вече има и сигурен доход. От няколко седмици тя е назначена като медиатор в местната детска градина. Това ѝ позволява да съчетава работата с грижите за децата си.

"Тя още от първия ден с ентусиазъм започна да работи, пита, винаги е в помощ на учителите и на мен като ръководител", коментира директорът на градината Теодора Стоянова.

Вълната от съпричастност включва и десетки дарители от цялата страна. Първи на помощ се притичват от платформата "Приятели, помагайте", като организаторът Лео Кадели лично доставя храна, мебели и лаптопи за децата в село Тенево.

"Много съм благодарна, че с децата ми имаме свой дом и ще посрещнем коледните празници", сподели развълнуваната Радостина, пише dunavmost.com.

