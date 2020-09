Самоуби се известна японска актриса

Снимка: ARAMA JAPAN, Туитър

Известната японска телевизионна и киноактриса Юко Такеучи се е самоубила, съобщи японската обществена телевизия, цитирана от Novini.bg.

По данни на полицията тялото на актрисата било открито в дома ѝ в нощта срещу неделя. Полицията разследва самоубийство като основна версия за смъртта ѝ. Не е открито предсмъртно писмо, се посочва в информацията, пише ТАСС.

Миналата година Такеучи се омъжи за актьора Таики Накабаяши. Неин бивш съпруг е актьорът Шидо Накамура Втори. Актрисата (40 г.) има две деца, обясни БТА.

Такеучи участва в десетки телевизионни и игрални филми, в реклами. Три пъти е удостоявана с престижната награда за най-добра актриса на японската киноакадемия.

Yuko Takeuchi has passed away at 40 https://t.co/CfNfnwOnNW pic.twitter.com/S4viD2eT7C