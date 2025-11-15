Самсунг обяви Черен петък: Срок до 17 ноември за телефони и перални

Samsung България дава старт на „Черния петък“ с изключителни предложения и отстъпки до 37%. В периода от 19:00 часа на 13 ноември до 17 ноември 2025 г. потребителите могат да избират от широка гама високотехнологични устройства на Samsung Electronics на специални цени.

Премиум технологии в „Черния петък“: Galaxy S25 Edge, Galaxy Z Flip7 FE и новата серия таблети Galaxy Tab S11

Новият Galaxy S25 Edge е сред фокусите на тазгодишната кампания на Samsung – елегантен, мощен и иновативен. С дебелина от едва 5.8 мм, титанова здравина и 200MP камера от ново поколение, той олицетворява върховите постижения в мобилните технологии. Сега моделът се предлага с отстъпка до 27%, превръщайки премиум иновациите в достъпна реалност.

Сгъваемият Galaxy Z Flip7 FE е намален с до 26%.

За геймърите – и не само – новите ултратънки и ултрамощни таблети на Samsung идват със специални намаления до 17%. Перфектни за училище, игри, творчество – и истински разкошен подарък в сезона на изненадите.

Атрактивни оферти на флагмански модели – Galaxy S25 на специална цена

Сред водещите предложения този „Черен петък“ е Galaxy S25, достъпен с 11% отстъпка – перфектният избор за всеки, който иска върховите технологии на Samsung на изгодна цена.

По време на кампанията моделите от серията Galaxy A се предлагат на цени започващи от 379 лева, комбинирайки стил, интелигентни AI възможности на Awesome Intelligence и функции за сигурно и вдъхновяващо потребителско изживяване.

Специални оферти за вечерите пред екрана – до 36% отстъпка на телевизори, налични само в официалния онлайн магазин на Samsung България

Най-впечатляващите ценови отстъпки в тазгодишната кампания са запазени за едни от най-популярните телевизори на Samsung – и са достъпни изключително в официалния онлайн магазин на компанията. Серията Crystal UHD, в размери от 43" до внушителните 85", идва с намаления до 36% за избрани модели. Това е златна възможност за обновяване на дома с кристално чиста картина, невероятни цветове и модерни смарт функции, идеално за предстоящите Олимпийски игри в реалистични детайли, с гаранция за качество.

За онези, които мечтаят за пълно аудио-визуално кино изживяване, в онлайн магазина се предлагат и комбинирани оферти телевизор + саундбар с до 15% намаление, гарантиращи звук, който допълва картината съвършено.

Отстъпки и в категорията „Битова техника“

Технологичната еуфория не спира дотук – Samsung изненадва и в категорията на домакинските уреди, където отстъпките достигат до 29%.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!